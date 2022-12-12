Прямая трансляция второго матча сборной Казахстана на МЧМ-2023 по хоккею

Сегодня, 12 декабря, сборная Казахстана проведет второй матч на молодежном чемпионате мира по хоккею в Норвегии в группе А первого дивизиона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником выступит команда Венгрии. Начало трансляции - в 21:15 по времени Астаны.

Отметим, что в стартовой игре хоккеисты Александра Истомина проиграли Франции со счетом 0:2. Венгрия, в свою очередь, уступила в овертайме Дании (2:3).

За выход в элиту казахстанцы также сыграют с командами Дании, Норвегии и Словении.

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса