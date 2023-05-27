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Новости спорта Сборные (хоккей)
Комментарии

В сборной Казахстана дали оценку выступлению на ЧМ-2023 по хоккею

В сборной Казахстана дали оценку выступлению на ЧМ-2023 по хоккею
©iihf.com

Форвард сборной Казахстана Евгений Рымарев в интервью Shaiba.kz прокомментировал выступление команды на чемпионате мира по хоккею, прошедшем в Риге, передает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, на ЧМ-2023 в Риге (Латвия) сборная Казахстана набрала семь очков и заняла шестое место в группе В из восьми команд, сохранив прописку в топ-дивизионе.

- Чемпионат мира в Риге стал для вас уже юбилейным десятым, в элите - шестым. Когда так много играешь в соревнованиях столь высокого уровня, они не становятся постепенно какой-то обыденностью?

- Каждый чемпионат мира - праздник хоккея. Ты едешь представлять на этом турнире свою страну, и это непередаваемые эмоции.

- Когда узнали, что в Риге сборной Казахстана придется выступить чисто собственными воспитанниками, о чем подумали в первую очередь?

- Были, конечно, небольшие переживания по поводу того, как мы сыграем на этом чемпионате мира, так как у нашей молодежи не было такой практики на взрослом уровне.

- Что изменилось в команде без натурализованных игроков? Мотивации у хоккеистов стало больше?

- В команде особо ничего не поменялось без легионеров. На их места пришли наши доморощенные молодые игроки, получившие на этом чемпионате мира хороший опыт, который в дальнейшем придаст им уверенности в игре, и они будут расти дальше как хоккеисты.

- Этот чемпионат мира оказался для вас самым результативным по системе "гол+пас". Большую ответственность ощущали на себе как один из самых опытных игроков команды? Сильно ли обращали внимание на личные показатели?

- Личные показатели уходят на второй план, но всегда приятно забросить шайбу или исполнить голевую передачу на партнера, что помогает твоей команде победить в матче.

- В какой-то момент у сборной Казахстан появился шанс побороться за плей-офф. И тут 0:7 от Латвии. Все-таки давление сказалось?

- Шанс выйти в плей-офф был, но где-то нас не хватило.

- Какой из матчей на чемпионате мира казахстанская сборная провела сильнее остальных, на ваш взгляд?

- Хороший матч показали со словаками. Могли брать не два, а три очка.

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Метки:
Сборная РК по хоккею

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Матч ТВ, Сегодня 17:15
Qazsport, Сегодня 17:10
1 1.33 X 5.8 2 8.19
США Германия 21:20

Трансляция на телеканалах:

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1 1.58 X 5 2 4.59

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