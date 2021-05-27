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Сборная США победила Латвию и обошла Казахстан в зоне плей-офф ЧМ-2021 по хоккею

При этом латыши выбыли из первой четверки.

Сборная США победила Латвию и обошла Казахстан в зоне плей-офф ЧМ-2021 по хоккею
Фото: ihf.com©
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
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Сборная США одержала победу над Латвией на групповом этапе чемпионата мира в Риге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы B завершилась со счетом 4:2 (2:2, 2:0, 0:0) в пользу американцев.

В составе победителей отличились Мэтт Теннисон (2-я минута), Брайан Бойл (15-я), Тревор Мур (32-я) и Мэттью Бенирс (34-я). У проигравших шайбы забросили Микс Индрашис (6-я) и Ренарс Крастенбергс (17-я).

Победа позволила американцам набрать девять очков и подняться с пятого места на второе, которое до этой игры занимали латыши, теперь они с семью баллами расположились на пятой позиции. Казахстанские хоккеисты, у которых столько же (семь) очков, сохранили за собой четвертую строчку.

Напомним, что следующую игру Казахстан проведет с Канадой 28 мая.

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Метки:
Сборная РК по хоккею ЧМ-2021 по хоккею Латвия Хоккей

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