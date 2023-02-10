Сборная России по хоккею разгромила Казахстан со счетом 9:0

Сборная Казахстана по хоккею (U-20) потерпела второе поражение в рамках международного турнира Кубок Будущего, проходящего в Минске, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На этот раз команда Александра Истомина со счетом 0:9 уступила юниорской сборной России (U-18). Шайбы забрасывали Егор Смирнов (2-я минута), Максим Великов (7-я), Никита Баклашев (8-я), Егор Ядыкин (14-я), Никита Недопекин (18-я), Александр Филиппов (23-я), Егор Соловьев (24-я, 38-я) и Никита Сусуев (26-я).
Напомним, что в первом матче Казахстан проиграл Беларуси (U-20) - 0:5.
Следующую игру казахстанская команда проведет со сборной России до 17 лет 11 февраля.
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