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Сборная Казахстана выиграла юниорский чемпионат мира по хоккею

Сборная Казахстана выиграла юниорский чемпионат мира по хоккею
©icehockey.kz

В заключительном матче женского юниорского чемпионата мира в дивизионе IIB сборная Казахстана по хоккею (U-18) одержала крупную победу над Исландией, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Софии завершилась со счетом 7:0. Отличились София Зубкова (15:30, 18:36, 36:58), Мадианна Нусупова (21:09), Анастасия Филимонова (27:56) и София Раковская (33:38, 57:32).

Таким образом казахстанские хоккеистки одержали пять побед в пяти матчах и по итогам турнира вышли в группу А второго дивизиона.

Ранее были обыграны Болгария (8:1), Новая Зеландия (7:1), Бельгия (5:3) и Эстония (8:0).

Казахстан с 15 очками стал первым в группе B.

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Метки:
Хоккей Сборная РК по хоккею

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