Сборная Казахстана узнала хорошую новость перед матчем ЧМ-2023 по хоккею

Сборная Словении, главный конкурент Казахстана на текущем чемпионате мира-2023 по хоккею, потерпела пятое поражение на групповом этапе, сообщают Vesti.kz.
Словенцы уступили Латвии со счетом 2:3. У победителей отличились Рихард Букартс (12-я минута), Каспарс Даугавиньш (32-я) и Роберт Букартс (38-я). В составе проигравших шайбы забросили Анже Куралт (28-я) и Миха Верлич (40-я).
Таким образом, латыши отпраздновали третью победу на чемпионате мира и с 8 очками закрепились на четвертом месте в группе B. Словения осталась на последней, восьмой строчке без набранных очков.
Напомним, что сегодня, 19 мая, сборной Казахстана предстоит сыграть со Словакией. Начало - в 23:20 по времени Астаны. Трансляция будет доступна здесь.
Перед хоккеистами Галыма Мамбеталиева стоит задача сохранить прописку в топ-дивизионе.
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