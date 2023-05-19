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Новости спорта Сборные (хоккей)
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Сборная Казахстана узнала хорошую новость перед матчем ЧМ-2023 по хоккею

Сборная Казахстана узнала хорошую новость перед матчем ЧМ-2023 по хоккею
©iihf.com

Сборная Словении, главный конкурент Казахстана на текущем чемпионате мира-2023 по хоккею, потерпела пятое поражение на групповом этапе, сообщают Vesti.kz.

Словенцы уступили Латвии со счетом 2:3. У победителей отличились Рихард Букартс (12-я минута), Каспарс Даугавиньш (32-я) и Роберт Букартс (38-я). В составе проигравших шайбы забросили Анже Куралт (28-я) и Миха Верлич (40-я).

Таким образом, латыши отпраздновали третью победу на чемпионате мира и с 8 очками закрепились на четвертом месте в группе B. Словения осталась на последней, восьмой строчке без набранных очков.

Напомним, что сегодня, 19 мая, сборной Казахстана предстоит сыграть со Словакией. Начало - в 23:20 по времени Астаны. Трансляция будет доступна здесь.

Перед хоккеистами Галыма Мамбеталиева стоит задача сохранить прописку в топ-дивизионе.

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Метки:
Словения Латвия Сборная РК по хоккею МЧМ-2020 по хоккею Чехия

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Австрия Германия 23:20

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Матч страна, Сегодня 23:15
Казахстан Словакия 23:20

Трансляция на телеканалах:

Qazsport, Сегодня 23:10

Завтра

США Дания 15:20

Трансляция на телеканалах:

Матч ТВ, 20 мая 15:15
Норвегия Чехия 15:20
Австрия Финляндия 19:20
Канада Швейцария 19:20
Швеция Франция 23:20
Казахстан Латвия 23:20

Трансляция на телеканалах:

Qazsport, 20 мая 23:10

21 мая

Словения Словакия 19:20
Германия Венгрия 19:20
США Франция 23:20
Чехия Швейцария 23:20

22 мая

Канада Норвегия 19:20
Дания Швеция 19:20
Австрия Венгрия 23:20
Казахстан Словения 23:20

23 мая

Словакия Норвегия 15:20
Германия Франция 15:20
Швеция США 19:20
Чехия Канада 19:20
1 1.92 X 3 2 4.59
Латвия Швейцария 23:20
Финляндия Дания 23:20

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