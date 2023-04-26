Сборная Казахстана усилилась форвардом из НХЛ перед ЧМ-2023 по хоккею

Нападающий Андрей Буяльский прибыл в расположение сборной Казахстана для подготовки к чемпионату мира-2023, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Шайба.kz".

В нынешнем сезоне 22-летний воспитанник Караганды выступал в NCAA за "Вермонт Катамаунтс", в 36 матчах набрав 17 (5+12) очков.

Буяльский был выбран "Колорадо Эвеланш" на драфте НХЛ-2021 в третьем раунде под общим номером 92. За сборную Казахстана прежде не выступал.

Чемпионат мира пройдет 12 по 28 мая в Риге и Тампере. Сборная Казахстана сыграет в столице Латвии. Ее соперниками по группе "B" станут команды Норвегии, Чехии, Швейцарии, Канады, Словакии, Латвии и Словении. Расписание матчей доступно здесь.

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