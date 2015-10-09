Сборная Казахстана получила усиление из США на чемпионат мира по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею продолжает подготовку к молодежному чемпионату мира 22025 года первого дивизиона. К команде присоединились три игрока, выступающие в заокеанских лигах, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Шайба.kz".

В Астану прилетели форварды Алишер Саркенов, Асанали Саркенов и Абзал Алибек.

17-летний Алишер Саркенов выступает в клубе Западной хоккейной лиги (WHL) "Принс-Альберт Рейдерз". В 14 матчах регулярного чемпионата WHL на его счету 14 (6+8) очков.

19-летний Асанали Саркенов играет за клуб WHL "Спокан Чифс". В 11 матчах регулярки у него 5 (1+4) результативных баллов.

19-летний Абзал Алибек выступает за "Филадельфия Ребелс" в Северо-американской хоккейной лиге (NAHL). В 21 матче регулярного чемпионата он набрал 12 (4+8) очков.

Молодежный чемпионат мира-2025 по хоккею пройдет с 7 по 13 декабря в словенском Бледе.

За единственную путевку в элитный дивизион сборная Казахстана сыграет с командами Украины, Франции, Норвегии, Австрии и Словении.

Расписание матчей сборной Казахстана:

8 декабря, 00:30: Украина – Казахстан

9 декабря, 00:30: Казахстан – Словения

11 декабря, 00:30: Казахстан – Франция

11 декабря, 21:00: Норвегия – Казахстан

13 декабря, 21:00: Казахстан – Австрия