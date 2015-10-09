Сборная Казахстана получила самый молодой тренерский штаб в истории

Талгат Жайлауов назначен главным тренером сборной Казахстана по хоккею. Национальная команда примет участие в чемпионате Азии, который пройдёт с 20 по 23 ноября в Пекине (Китай), передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФХ.

В тренерский штаб вошли также главный тренер "Номада" Константин Пушкарев, главный тренер "Торпедо" Андрей Корабейников и тренер вратарей "Номада" Александр Кудрявцев. Все они - воспитанники Усть-Каменогорска. Средний возраст тренеров составляет менее 40 лет, что делает этот штаб самым молодым в истории национальной команды.

Сам Жайлауов сейчас работает в тренерском штабе "Барыса", где уже трудился с декабря 2023 по октябрь 2024 года. Ранее он был ассистентом главного тренера сборной на Олимпийской квалификации 2024, чемпионате Азии 2025 и чемпионате мира 2025.

В качестве игрока Жайлауов выступал за юношескую, молодежную и национальную сборные Казахстана. Дебют за взрослую команду состоялся в 2006 году. За его плечами - девять чемпионатов мира, три предолимпийских квалификационных турнира и Азиатские игры 2007 и 2011. В соревнованиях IIHF он провёл 59 официальных матчей. За карьеру он выступал за "Казцинк-Торпедо", "Барыс" и "Номад", завершив игровую карьеру в 2020 году в карагандинской "Сарыарке".

На чемпионате Азии соперниками Казахстана станут сборные Кореи, Китая и Японии. Год назад на первом в истории континентальном турнире в Алматы наши хоккеисты завоевали золото.

Расписание турнира

20 ноября, 13:00. Корея – Казахстан

22 ноября, 16:30. Казахстан – Китай

23 ноября, 13:00. Казахстан – Япония

Фото: ©КФХ