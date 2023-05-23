Сборная Казахстана получила оценку за выступление на ЧМ-2023 по хоккею

Бывший государственный тренер по хоккею Сергей Шавернев подвел итоги выступления сборной Казахстана на чемпионата мира-2023 в элитном дивизионе, сообщают Vesti.kz.
"Задача на ЧМ-2023 выполнена. Причем, не самым сильным составом. Поэтому поставлю нашим ребятам оценку "удовлетворительно". У сборной был костяк и лидеры: вратарь Андрей Шутов, нападающие Роман Старченко, Никита Михайлис и Евгений Рымарев. Свое веское слово ребята сказали.
Разочаровали крайние нападающие 3-го и 4-го звена. Они проваливались и теряли свои позиции, тем самым давая свободу маневра для соперников", - сказал Шавернев в интервью телеграм-каналу "Дядя Ваня".
Напомним, сборная Казахстана на ЧМ-2023 сохранила прописку в элитном дивизионе. Подопечные Галыма Мамбеталиева набрали в семи матчах семь очков.
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