Сборная Казахстана получила оценку за выступление на ЧМ-2023 по хоккею

Бывший государственный тренер по хоккею Сергей Шавернев подвел итоги выступления сборной Казахстана на чемпионата мира-2023 в элитном дивизионе, сообщают Vesti.kz.

"Задача на ЧМ-2023 выполнена. Причем, не самым сильным составом. Поэтому поставлю нашим ребятам оценку "удовлетворительно". У сборной был костяк и лидеры: вратарь Андрей Шутов, нападающие Роман Старченко, Никита Михайлис и Евгений Рымарев. Свое веское слово ребята сказали.

Разочаровали крайние нападающие 3-го и 4-го звена. Они проваливались и теряли свои позиции, тем самым давая свободу маневра для соперников", - сказал Шавернев в интервью телеграм-каналу "Дядя Ваня".