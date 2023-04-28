Сборная Казахстана может остаться без своего лидера на ЧМ-2023 по хоккею

Нападающий "Ак Барса" и сборной Казахстана Кирилл Панюков получил травму в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ против ЦСКА (3:0). Случилось это в середине третьего периода, после чего на лед он больше не выходил, передают Vesti.kz со ссылкой на Шайба.kz.

Отмечается, что хоккеист может пропустить решающий седьмой матч финала Кубка Гагарина, который состоится 29 апреля в Казани, и не сыграть за сборную Казахстана на предстоящем чемпионате мира-2023.

Мировое первенство пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). На групповом этапе Казахстан сыграет против команд Канады, Чехии, Латвии, Словакии, Словении, Норвегии и Швейцарии.

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