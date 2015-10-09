Сборная Казахстана оформила разгром 7:0 на ЧМ по хоккею

Женская сборная Казахстана по хоккею до 18 лет разгромила команду Нидерландов в рамках юниорского чемпионата мира в дивизионе IIA, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счётом 7:0.

Нидерланды (U-18) — Казахстан (U-18) — 0:7 (0:4, 0:2, 0:1)

0:1 — 05:18 — Куклина (Муравьёва, Нигматуллина)

0:2 — 05:46 — Новикова (Шуклина)

0:3 — 12:26 — Шуклина (Новикова)

0:4 — 17:03 — Новикова (Шуклина)

0:5 — 24:46 — Муравьёва (Нигматуллина, Куклина)

0:6 — 33:44 — Новикова (Муравьёва, Куклина), ГБ

0:7 — 45:58 — Новикова (Шуклина)

Ранее Казахстан выиграл у Новой Зеландии (13:2), Латвии (9:1) и Турции (5:1).

Заключительный матч турнира станет для казахстанских хоккеисток решающим в борьбе за выход в дивизион выше. В воскресенье, 25 января, сборная Казахстана сыграет против команды Южной Кореи.

На данный момент казахстанки, набрав 12 очков после четырёх матчей, занимают первое место в турнирной таблице. Сборная Южной Кореи идёт второй, имея в активе 8 очков и проведя на одну игру меньше.

Чемпионат мира в дивизионе IIA проходит с 19 по 25 января в Стамбуле (Турция). В составе сборной Казахстана выступают хоккеистки в возрасте от 14 до 17 лет.

