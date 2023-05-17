Сборная Казахстана объявила состав на матч против Канады на ЧМ-2023 по хоккею

Стал известен состав сборной Казахстана на матч чемпионата мира против команды Канады, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Четвертый матч Казахстана в группе B пройдет в Риге (Латвия). Начало в 23:20 по времени Астаны.
Состав сборной Казахстана:
Старченко (С) – Шестаков – Рымарев, Бекетаев (А) – Данияр;
Муратов – Мухаметов – Михайлис (А), Орехов – Полохов;
Рахманов – Омирбеков – Савицкий, Гайтамиров – Королёв;
Мусоров – Мангисбаев – Кайыржан, Диханбек – Бутенко.
Вратари: Бояркин (Шутов).
У Канады восемь очков и второе место в группе. Казахстан набрал два балла и идет на предпоследнем, седьмом месте.
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