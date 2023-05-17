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Новости спорта Сборные (хоккей)
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Сборная Казахстана объявила состав на матч против Канады на ЧМ-2023 по хоккею

Сборная Казахстана объявила состав на матч против Канады на ЧМ-2023 по хоккею
©instagram.com/kazakhstanhockey/

Стал известен состав сборной Казахстана на матч чемпионата мира против команды Канады, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Четвертый матч Казахстана в группе B пройдет в Риге (Латвия). Начало в 23:20 по времени Астаны.

Состав сборной Казахстана:

Старченко (С) – Шестаков – Рымарев, Бекетаев (А) – Данияр;

Муратов – Мухаметов – Михайлис (А), Орехов – Полохов;

Рахманов – Омирбеков – Савицкий, Гайтамиров – Королёв;

Мусоров – Мангисбаев – Кайыржан, Диханбек – Бутенко.

Вратари: Бояркин (Шутов).

У Канады восемь очков и второе место в группе. Казахстан набрал два балла и идет на предпоследнем, седьмом месте.

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Метки:
Сборная РК по хоккею Канада

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Сегодня

Канада Казахстан 23:20

Трансляция на телеканалах:

Матч ТВ, 18 мая 13:25
Qazsport, Сегодня 23:10
1 1.06 X 28 2 13
Финляндия Франция 23:20

Трансляция на телеканалах:

Матч страна, Сегодня 23:15
1 1.07 X 30 2 11

Завтра

Чехия Словения 19:20

Трансляция на телеканалах:

Матч ТВ, 18 мая 19:15
1 1.09 X 19 2 11
Венгрия Швеция 19:20
1 35 X 1.04 2 15
Швейцария Словакия 23:20
1 1.39 X 0 2 2.9
Дания Германия 23:20
1 2.54 X 0 2 1.49

19 мая

Латвия Словения 19:20
Венгрия Финляндия 19:20
Австрия Германия 23:20

Трансляция на телеканалах:

Матч страна, 19 мая 23:15
Казахстан Словакия 23:20

Трансляция на телеканалах:

Qazsport, 19 мая 23:10

20 мая

Норвегия Чехия 15:20
США Дания 15:20

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Матч ТВ, 20 мая 15:15
Канада Швейцария 19:20
Австрия Финляндия 19:20
Казахстан Латвия 23:20

Трансляция на телеканалах:

Qazsport, 20 мая 23:10
Швеция Франция 23:20

21 мая

Словения Словакия 19:20
Германия Венгрия 19:20
США Франция 23:20
Чехия Швейцария 23:20

22 мая

Дания Швеция 19:20
Канада Норвегия 19:20
Казахстан Словения 23:20
Австрия Венгрия 23:20

23 мая

Германия Франция 15:20
Словакия Норвегия 15:20
Швеция США 19:20
Чехия Канада 19:20
1 1.92 X 3 2 4.59
Финляндия Дания 23:20
Латвия Швейцария 23:20
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