Сборная Казахстана назвала состав на второй матч ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею объявила состав на второй матч женского чемпионата мира в дивизионе IB, проходящего в шотландском Дамфрисе, передают Vesti.kz.

Сегодня, 10 апреля, подопечные Александра Тебенькова сыграют с Италией. Начало - в 17:00.

Казахстанки выйдут на лед в таком составе:

Расписание оставшихся матчей сборной Казахстана

Напомним, что в первом матче Казахстан на камбэке обыграл Южную Корею со счетом 4:2, а Италия разгромила Словению - 12:0.

13.04.2025 – 00:00 – Казахстан – Великобритания (в ночь с 12 на 13 апреля)

13.04.2025 – 20:30 – Латвия – Казахстан

15.04.2025 – 17:00 – Словения – Казахстан

Чемпионат мира в Дамфрисе пройдет с 9 по 15 апреля. Хоккеистки поборются за выход в дивизион IA.