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Сборные (хоккей)
Вчера 16:15
 

Сборная Казахстана назвала состав на второй матч ЧМ по хоккею

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Сборная Казахстана назвала состав на второй матч ЧМ по хоккею ©icehockey.kz

Сборная Казахстана по хоккею объявила состав на второй матч женского чемпионата мира в дивизионе IB, проходящего в шотландском Дамфрисе, передают Vesti.kz.

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Сборная Казахстана по хоккею объявила состав на второй матч женского чемпионата мира в дивизионе IB, проходящего в шотландском Дамфрисе, передают Vesti.kz.

Сегодня, 10 апреля, подопечные Александра Тебенькова сыграют с Италией. Начало - в 17:00.

Казахстанки выйдут на лед в таком составе:


Напомним, что в первом матче Казахстан на камбэке обыграл Южную Корею со счетом 4:2, а Италия разгромила Словению - 12:0.

Расписание оставшихся матчей сборной Казахстана 

13.04.2025 – 00:00 – Казахстан – Великобритания (в ночь с 12 на 13 апреля)
13.04.2025 – 20:30 – Латвия – Казахстан
15.04.2025 – 17:00 – Словения – Казахстан

Чемпионат мира в Дамфрисе пройдет с 9 по 15 апреля. Хоккеистки поборются за выход в дивизион IA.

Чемпионат Германии 2024/25   •   Германия, Мюнхен   •   Регулярный чемпионат, мужчины
12 апреля 21:30   •   не начат
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
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Боруссия-09 Д
Боруссия-09 Д
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