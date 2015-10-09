Сборная Казахстана назвала состав на второй матч ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею объявила состав на второй матч женского чемпионата мира в дивизионе IB, проходящего в шотландском Дамфрисе, передают Vesti.kz.
Сегодня, 10 апреля, подопечные Александра Тебенькова сыграют с Италией. Начало - в 17:00.
Казахстанки выйдут на лед в таком составе:
Напомним, что в первом матче Казахстан на камбэке обыграл Южную Корею со счетом 4:2, а Италия разгромила Словению - 12:0.
Расписание оставшихся матчей сборной Казахстана
13.04.2025 – 00:00 – Казахстан – Великобритания (в ночь с 12 на 13 апреля)
13.04.2025 – 20:30 – Латвия – Казахстан
15.04.2025 – 17:00 – Словения – Казахстан
Чемпионат мира в Дамфрисе пройдет с 9 по 15 апреля. Хоккеистки поборются за выход в дивизион IA.
Чемпионат Германии 2024/25 • Германия, Мюнхен • Регулярный чемпионат, мужчины
12 апреля 21:30 • не начат
Кто победит в основное время?
Бавария
Ничья
Боруссия-09 Д
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