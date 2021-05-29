Сборная Казахстана назвала состав на матч ЧМ-2021 по хоккею с Италией

Сборная Казахстана определилась с составом на матч с Италией в рамках группового раунда чемпионата мира по хоккею в Риге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы B пройдет сегодня, 29 мая. Начало - в 15:15 по времени Нур-Султана. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

Состав Казахстана:

Перед этой игрой команда Юрия Михайлиса с семью очками занимает пятое место из восьми, тогда как итальянцы замыкают таблицу, потерпев четыре поражения подряд.

Для выхода в плей-офф необходимо финишировать в первой четверке группы.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!