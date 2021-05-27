Сборная Казахстана по хоккею узнала соперника в плей-офф чемпионата мира

Российский спортивный портал "Чемпионат" проанализировал ситуацию в группах чемпионата мира по хоккею и оценил шансы сборной Казахстана на выход в плей-офф турнира.

После четырех туров казахстанцы занимают четвертое место в группе. Следующий матч на ЧМ-2012 сборная Казахстана проведет 28 мая с Канадой.

Сборная Казахстана переписала историю после победы над лидером группы на ЧМ по хоккею

"В группе B на первой строчке продолжает располагаться сборная Германии с девятью набранными очками. Следом в турнирной таблице наблюдается очень высокая плотность. Сразу три сборные – Казахстана, Латвии и Финляндии – набрали по семь очков. Команда Юрия Михайлиса позиционируется выше остальных, потому что обыграла их в очных встречах. Хотя необходимо держать в голове и то обстоятельство, что у Латвии и Финляндии есть матч в запасе относительно Казахстана.

Пятое место занимает сборная США (6), а на шестое место поднялась команда Канады (3), наконец-то одержавшая первую победу на турнире. На седьмое место опустилась сборная Норвегии (3 балла), тогда как на последней позиции находится команда Италии. Эта сборная остается последним участником мирового первенства с нулем в графе "набранные очки".

Текущие пары плей-офф

Согласно регламенту соревнований, в четвертьфинале команды из разных групп играют друг с другом по традиционной схеме проведения подобных турниров:

первая команда группы А – четвертая команда группы В;

первая команда группы В – четвертая команда группы А;

вторая команда группы А – третья команда группы В;

вторая команда группы В – третья команда группы А.

В результате на 27 мая четвертьфинальные пары плей-офф выглядят следующим образом:

Словакия (1A) – Финляндия (4B);

Россия (2A) – Латвия (3B);

Швейцария (3A) – Казахстан (2B);

Дания (4A) – Германия (1B).

Турнирные перспективы команд в группе B

Накануне сборная Канады впервые на чемпионате мира показала признаки жизни, проведя вполне приличный матч с командой Норвегии. Календарь оставшихся матчей позволяет подопечным Жерара Галлана надеяться на выход из группы, но для этого кленовым нужно в обязательном порядке обыгрывать сборную Казахстана. По сути, именно этот матч и будет стыковым для команд.

По-прежнему лидирующие в группе немцы вчерашним поражением сильно подпортили свои перспективы. Команде Тони Седерхольма остается провести в групповом раунде три матча – с Финляндией, США и Латвией – и каждый из этих соперников может обойти немцев в таблице в случае победы в личной встрече. На выход в четвертьфинал из группы B претендуют шесть команд, и каждая из оставшихся игр может оказаться ключевой в этом вопросе. Одна из таких встреч состоится сегодня, когда команда США сыграет со сборной Латвии", - пишет издание.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!