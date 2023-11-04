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Сборная Казахстана по хоккею со счетом 1:9 проиграла на турнире в России

Сборная Казахстана по хоккею со счетом 1:9 проиграла на турнире в России
©icehockey.kz

Сегодня, 4 ноября, молодежная сборная Казахстана по хоккею (U-20) потерпела второе поражение на Кубке Будущего в Санкт-Петербурге, сообщают Vesti.kz.

Подопечные Сергея Старыгина со счетом 1:9 уступили команде России (U-18). Единственную шайбу в составе проигравших забросил Егор Смольянинов на 60-й минуте. О том, кто забивал у победителей, можно узнать здесь.

Напомним, что в первом матче турнира Казахстан (U-20) проиграл России (U-20) - 1:12.

Следующую игру казахстанцы проведут против Беларуси (U-20) 6 ноября.

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Метки:
Сборная РК по хоккею Сборная России по хоккею

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