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Новости спорта Сборные (хоккей)
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В России вынесли вердикт последнему матчу сборной Казахстана на ЧМ по хоккею

В России вынесли вердикт последнему матчу сборной Казахстана на ЧМ по хоккею
©icehockey.kz

Российский журналист и эксперт хоккея Алексей Шевченко высказался о предстоящих матчах в рамках группового этапа чемпионата мира-2023. Турнир проходит в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), сообщают Vesti.kz.

"Ждали вечернего матча весь предварительный турнир, думали финал. Но теперь смотрим Австро-Венгрию. Или не смотрим", - пишет он в своем телеграм-канале.

Ранее ожидалось, что в заключительном матче между Казахстаном и Словенией определится неудачник группы B, которому придется отправиться в первый дивизион. Однако их встреча теперь носит формальный характер, так как подопечные Галыма Мамбеталиева решили задачу по сохранению прописки в топ-дивизионе. А вот словенцы его уже точно покинут.

Между тем второй неудачник турнира в группе Aопределится в противостоянии Венгрии и Австрии.

Напомним, что матч Казахстан - Словения начнется в 23:20 по времени Астаны. Трансляция будет доступна здесь.

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Метки:
ЧМ-2023 по хоккею Хоккей Сборная РК по хоккею Словения

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Чемпионат мира 2022/23 расписание игр

Сегодня

Дания Швеция 19:20
Канада Норвегия 19:20

Трансляция на телеканалах:

Матч ТВ, Сегодня 19:15
Австрия Венгрия 23:20
Казахстан Словения 23:20

Трансляция на телеканалах:

Матч страна, Сегодня 23:15
Qazsport, Сегодня 23:10

Завтра

Германия Франция 15:20

Трансляция на телеканалах:

Матч ТВ, 23 мая 15:15
Словакия Норвегия 15:20
Швеция США 19:20

Трансляция на телеканалах:

Матч ТВ, 23 мая 19:15
Чехия Канада 19:20

Трансляция на телеканалах:

Матч страна, 23 мая 19:15
1 1.92 X 3 2 4.59
Финляндия Дания 23:20

Трансляция на телеканалах:

Матч ТВ, 23 мая 23:15
Латвия Швейцария 23:20
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