В России вынесли вердикт последнему матчу сборной Казахстана на ЧМ по хоккею

Российский журналист и эксперт хоккея Алексей Шевченко высказался о предстоящих матчах в рамках группового этапа чемпионата мира-2023. Турнир проходит в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), сообщают Vesti.kz.
"Ждали вечернего матча весь предварительный турнир, думали финал. Но теперь смотрим Австро-Венгрию. Или не смотрим", - пишет он в своем телеграм-канале.
Ранее ожидалось, что в заключительном матче между Казахстаном и Словенией определится неудачник группы B, которому придется отправиться в первый дивизион. Однако их встреча теперь носит формальный характер, так как подопечные Галыма Мамбеталиева решили задачу по сохранению прописки в топ-дивизионе. А вот словенцы его уже точно покинут.
Между тем второй неудачник турнира в группе Aопределится в противостоянии Венгрии и Австрии.
Напомним, что матч Казахстан - Словения начнется в 23:20 по времени Астаны. Трансляция будет доступна здесь.
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19:20
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23:20
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Матч страна, Сегодня 23:15
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Матч ТВ, 23 мая 15:15
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19:20
Трансляция на телеканалах:
Матч ТВ, 23 мая 19:15
|Чехия
|Канада
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19:20
Трансляция на телеканалах:
Матч страна, 23 мая 19:15
|Финляндия
|Дания
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23:20
Трансляция на телеканалах:
Матч ТВ, 23 мая 23:15
|Латвия
|Швейцария
|23:20
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