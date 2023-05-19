В России пожелали удачи казахам в матче со Словакией на ЧМ-2023 по хоккею

Сегодня, 19 мая, очередной игровой день на чемпионате мира-2023 по хоккею, проходящем в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия). Сборная Казахстана сыграет со Словакией в группе В, сообщают Vesti.kz.
Российский журналист и эксперт хоккея Алексей Шевченко пожелал казахам и латышам удачи. Остальным побольше раскатов и меньше потерь в средней зоне.
Встреча между Казахстаном и Словакией начнется в 23:20 по времени Астаны. Трансляция будет доступна здесь.
Словацкие хоккеисты, набрав четыре очка, занимают пятое место в таблице, подопечные Галыма Мамбеталиева, имея в своем активе 2 балла, находятся на предпоследней, седьмой строчке.
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Сегодня
|Латвия
|Словения
|19:20
|Венгрия
|Финляндия
|19:20
|Австрия
|Германия
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23:20
Трансляция на телеканалах:
Матч страна, Сегодня 23:15
|Казахстан
|Словакия
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23:20
Трансляция на телеканалах:
Qazsport, Сегодня 23:10
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Завтра
|США
|Дания
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15:20
Трансляция на телеканалах:
Матч ТВ, 20 мая 15:15
|Норвегия
|Чехия
|15:20
|Австрия
|Финляндия
|19:20
|Канада
|Швейцария
|19:20
|Швеция
|Франция
|23:20
|Казахстан
|Латвия
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23:20
Трансляция на телеканалах:
Qazsport, 20 мая 23:10
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21 мая
|Словения
|Словакия
|19:20
|Германия
|Венгрия
|19:20
|США
|Франция
|23:20
|Чехия
|Швейцария
|23:20
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22 мая
|Канада
|Норвегия
|19:20
|Дания
|Швеция
|19:20
|Австрия
|Венгрия
|23:20
|Казахстан
|Словения
|23:20
|
23 мая
|Германия
|Франция
|15:20
|Словакия
|Норвегия
|15:20
|Швеция
|США
|19:20
|Чехия
|Канада
|19:20
|Латвия
|Швейцария
|23:20
|Финляндия
|Дания
|23:20
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