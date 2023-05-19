В России нашли обнадеживающий фактор перед матчем Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

Сайт "Чемпионат" представил анонс матча чемпионата мира по хоккею между Казахстаном и Словакией, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча группы B пройдет сегодня, 19 мая в Риге (Латвия).
"Волею календаря сборная Словакии начала турнир матчами с лидерами своей группы. К концу первого этапа чемпионата мира европейцы, напротив, получают номинально более слабых соперников, и первый из этого ряда - Казахстан. При этом расслабляться словакам все равно нельзя: выход в плей-офф еще не гарантирован. Казахстанцы свои задачи тоже не решили. Три поражения подряд (от чехов, швейцарцев и канадцев) вышли хотя и предсказуемыми, но все равно болезненными. От каждого из соперников команда Мамбеталиева получила по пять шайб. Шансов зацепиться за победу во встрече со словаками должно быть больше", - пишет сайт.
В группе B словаки набрали четыре очка и занимают пятое место, тогда как казахстанцы, набрав два балла, располагаются на предпоследней, седьмой строчке.
На старте турнира подопечные Галыма Мамбеталиева обыграли по буллитам Норвегию (4:3), после чего уступили Чехии (1:5), Швейцарии (0:5) и Канаде (1:5). Перед казахстанскими хоккеистами стоит задача сохранить прописку в топ-дивизионе.
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