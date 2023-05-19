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В России нашли обнадеживающий фактор перед матчем Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

В России нашли обнадеживающий фактор перед матчем Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
©IIHF

Сайт "Чемпионат" представил анонс матча чемпионата мира по хоккею между Казахстаном и Словакией, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча группы B пройдет сегодня, 19 мая в Риге (Латвия).

"Волею календаря сборная Словакии начала турнир матчами с лидерами своей группы. К концу первого этапа чемпионата мира европейцы, напротив, получают номинально более слабых соперников, и первый из этого ряда - Казахстан. При этом расслабляться словакам все равно нельзя: выход в плей-офф еще не гарантирован. Казахстанцы свои задачи тоже не решили. Три поражения подряд (от чехов, швейцарцев и канадцев) вышли хотя и предсказуемыми, но все равно болезненными. От каждого из соперников команда Мамбеталиева получила по пять шайб. Шансов зацепиться за победу во встрече со словаками должно быть больше", - пишет сайт.

В группе B словаки набрали четыре очка и занимают пятое место, тогда как казахстанцы, набрав два балла, располагаются на предпоследней, седьмой строчке.

На старте турнира подопечные Галыма Мамбеталиева обыграли по буллитам Норвегию (4:3), после чего уступили Чехии (1:5), Швейцарии (0:5) и Канаде (1:5). Перед казахстанскими хоккеистами стоит задача сохранить прописку в топ-дивизионе.

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Метки:
Сборная РК по хоккею

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Чемпионат мира 2022/23 расписание игр

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Венгрия Финляндия 19:20
Латвия Словения 19:20
Австрия Германия 23:20

Трансляция на телеканалах:

Матч страна, Сегодня 23:15
Казахстан Словакия 23:20

Трансляция на телеканалах:

Qazsport, Сегодня 23:10

Завтра

США Дания 15:20

Трансляция на телеканалах:

Матч ТВ, 20 мая 15:15
Норвегия Чехия 15:20
Австрия Финляндия 19:20
Канада Швейцария 19:20
Швеция Франция 23:20
Казахстан Латвия 23:20

Трансляция на телеканалах:

Qazsport, 20 мая 23:10

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Германия Венгрия 19:20
США Франция 23:20
Чехия Швейцария 23:20

22 мая

Канада Норвегия 19:20
Дания Швеция 19:20
Австрия Венгрия 23:20
Казахстан Словения 23:20

23 мая

Германия Франция 15:20
Словакия Норвегия 15:20
Швеция США 19:20
Чехия Канада 19:20
1 1.92 X 3 2 4.59
Латвия Швейцария 23:20
Финляндия Дания 23:20

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