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Реклама Новости спорта Сборные (хоккей) Вчера 23:39 Комментарии Роман Старченко обратился к сборной Казахстана и болельщикам после ЧМ-2023 по хоккею ©instagram.com/kazakhstanhockey/ Капитан сборной Казахстана по хоккею Роман Старченко опубликовал пост в соцсетях после выступления команды на чемпионате мира, сообщает корреспондент Vesti.kz. Сборная Казахстана сохранила прописку в элитном дивизионе, заняв шестое место в своей группе. "Ребята всем спасибо за чемп, рад был с вами играть и горжусь вами вы просто красавцы. Всем болельщикам огромное спасибо за вашу поддержку!!!", - написал Старченко в своем Instagram. Старченко провел на турнире семь матчей, в которых набрал пять очков (1+4). Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Старченко Роман (@starchenko_48) Поделиться в соц. сетях:













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