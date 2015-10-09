Разгромом обернулся матч Казахстана с лидером ЧМ-2025 по хоккею

Сборная Казахстана уступила команде Норвегии на молодёжном чемпионате мира в дивизионе IA, который проходит в Словении, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась победой норвежцев со счетом 10:2.

В составе сборной Казахстана отличились Корней Корнеев, забросивший шайбу во втором периоде и мажит Имашев, отличившийся в заключительную двадцатиминутку.

В составе норвежцев шайбы на счету: Тинуса Люка Коблара (три), Никласа Ольсена (две), Элиаса Ватне, Миккеля Эриксена, Дидрика Баанеруда, Ромео Соренсена и Лукаса Финкенхагена.

Напомним, на старте Казахстан уступил в овертайме Украине (1:2) и победил по буллитам Словению (5:4). В третьем матче подопечные Антона Васина разгромили Францию (14:6).

13 декабря Казахстан проведет заключительный матч с Австрией.

У команды Васина шесть очков и третье место в таблице. Первое у Норвегии (11 баллов). Австрия, набравшая девять очков идет на второй строчке. В элиту из этого дивизиона поднимется только одна команда.

