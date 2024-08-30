Прямая трансляция второго матча сборной Казахстана за олимпийскую лицензию

Сегодня, 30 августа, сборная Казахстана по хоккею проведет второй матч в квалификации к Олимпийским играм 2026 года в Италии, передает Vesti.kz.

Следующим соперником команды Олега Болякина станет сборная Австрии. Прямая трансляция матча Казахстан — Австрия начнется в 16:50 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале "Qazsport".

Напомним, в первом матче сборная Казахстана уверенно победила команду Венгрии — 5:2. Помимо, Австрии и Венгрии в группе с Казахстаном выступает сборная Словакии.

Победитель группы получит право сыграть в 2026 году на олимпийском хоккейном турнире в Италии.