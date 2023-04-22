Прямая трансляция товарищеского матча сборной Казахстана перед стартом на ЧМ-2023 по хоккею

В субботу, 22 апреля, в Астане пройдет товарищеский матч хоккейных сборных Казахстана и Южной Кореи, передает корреспондент Vesti.kz.

Прямая трансляция матча Казахстан - Южная Корея начнется в 18:55 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport.

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Напомним, что казахстанской команде предстоит участие на чемпионате мира-2023, который пройдет с 12 по 28 мая в Риге и Тампере. Подопечные Галыма Мамбеталиева сыграют в столице Латвии. Их соперниками на групповом этапе станут команды Норвегии, Чехии, Швейцарии, Канады, Словакии, Латвии и Словении.

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