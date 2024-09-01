Прямая трансляция решающей игры сборной Казахстана за олимпийскую лицензию

Сегодня, 1 сентября, сборная Казахстана по хоккею проведет третий матч в квалификации к Олимпийским играм-2026 в Италии, передают Vesti.kz.



Соперником казахстанской дружины станет сборная Словакии. Игра пройдет в Братиславе (Словакия) и начнется в 21:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция матча начнется в 20:50 на телеканале Qazsport.

Напомним, в первом матче сборная Казахстана уверенно победила команду Венгрии - 5:2, а затем оказалась сильнее Австрии - 2:1. Что касается словаков, то они тоже проявили себя здорово, обыграв и Австрию (2:1), и Венгрию (7:3).

Победитель группы получит право сыграть в 2026 году на олимпийском хоккейном турнире в Италии.