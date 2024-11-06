Прямая трансляция первого матча сборной Казахстана на ЧА по хоккею

Сегодня, 6 ноября, сборная Казахстана по хоккею матчем с командой Южной Кореи стартует на чемпионате Азии в Алматы, передают Vesti.kz.

Начало встречи - в 19:30 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Капитаном казахстанской сборной выбран Евгений Рымарев, его ассистентами будут Саян Данияр и Артем Лихотников.

Игры пройдут с 6 по 9 ноября. Казахстанцы также сыграют против Китая и Японии. На ЧА сыграют только четыре команды, а турнир пройдет по круговой системе.

С составом нашей команды можно ознакомиться здесь.