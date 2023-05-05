Прямая трансляция матча сборных Казахстана и России по хоккею в Астане

Сегодня, 5 мая, в Астане сборная Казахстана по хоккею сыграет с Россией (U-25) в рамках международного турнира Qazaqstan Hockey Open, передают Vesti.kz.
Встреча начнется в 19:30 по местному времени. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала Qazsport.
6 мая сыграют Россия (U-25) - Беларусь, а 7 мая встретятся Казахстан - Беларусь.
Участники сыграют по круговой системе, победителем станет команда, набравшая больше очков.
Отметим, что эти матчи носят подготовительный характер для сборной Казахстана к чемпионату мира-2023, который пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). На групповом этапе подопечным Галыма Мамбеталиева будут противостоять команды Канады, Чехии, Латвии, Словакии, Словении, Норвегии и Швейцарии.
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