Прямая трансляция матча Казахстан - Словения на МЧМ по хоккею

Сегодня, 15 декабря, сборная Казахстана по хоккею (U-20) проведет очередной матч на молодежном чемпионате мира в Норвегии в рамках группы А первого дивизиона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником выступит Словения. Начало - в 21:30 по времени Астаны.

Для команды Александра Истомина это будет четвертая игра на турнире. Ранее она уступила Франции (0:2), после чего обыграла Венгрию (3:2) и Данию (4:0).

Прямая трансляция матча Казахстан - Словения: