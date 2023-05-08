Презентованы медали ЧМ-2023 по хоккею с участием Казахстана

Презентованы медали грядущего чемпионата мира по хоккею, в котором примет участие сборная Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на lsm.lv.

Медали, которыми будут награждены призеры предстоящего чемпионата мира по хоккею, воплощают особую спортивную атмосферу и уникальную роль болельщиков. Изображение на медалях отражает знакомый образ восходящих трибун арены с катком в центре. Поскольку зрители всегда являлись и будут оставаться неотъемлемой частью чемпионата мира, медали особо подчеркивают важную роль болельщиков в спорте.

Награды визуально передают движение и атмосферу хоккейной арены, с фокусом на зрителях и их неустанной поддержке команд. Особенно важно включение болельщиков в дизайн медалей, учитывая, что вплоть до недавнего времени спортивные мероприятия проводились без их присутствия из-за пандемии.

Каждая медаль имеет вес 350 граммов, диаметр 100 миллиметров и толщину 15 миллиметров.

Напомним, что чемпионат мира-2023, который пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). На групповом этапе сборная Казахстана сыграет в столице Латвии против команд Канады, Чехии, Латвии, Словакии, Словении, Норвегии и Швейцарии.

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