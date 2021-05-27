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"Посмотрите, как ребята ложатся под шайбы". Нападающий сборной Казахстана - о сенсационных победах на ЧМ и настрое на Канаду

Также о своем дебюте.

"Посмотрите, как ребята ложатся под шайбы". Нападающий сборной Казахстана - о сенсационных победах на ЧМ и настрое на Канаду
Артем Лихотников (11). Фото: КФХ©
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
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Нападающий сборной Казахстана по хоккею Артем Лихотников поделился эмоциями от дебюта на чемпионате мира и прокомментировал сенсационную победу над Германией (3:2). Его слова приводит пресс-служба КФХ.

- Что чувствуете после этой победы? Отправляясь на турнир, ожидали, что сможете выступить настолько хорошо?

- Все здорово. По сегодняшней игре. Хороший матч с хорошей скоростью. Я рад дебютировать за сборную Казахстана. Это огромная честь для каждого игрока. Очень сильно этим горжусь. Наша команда придерживается определенной тактики и системы, которая работает. Мы выполняем ее, мы готовы. Не просто так сюда приехали, а побеждать в каждом матче. Каждый из нас этого хочет. Огромная честь выигрывать для наших болельщиков в Казахстане. Мы очень рады этой победе.

- Расскажите, что же отличает команду Казахстана от других? Как вам удалось добиться таких сенсационных побед над Латвией, Финляндией и Германией?

- Я думаю, что это наш командный характер. Мы работаем друг за друга и друг для друг друга. Поэтому у нас получаются такие матчи. Как говорится, от ножа. Ребята самоотверженно ложатся под шайбы, каждый работает на команду. Наша сила в единстве.

- Впереди матч с Канадой. Какой будет настрой? За счет чего можете их обыграть?

- Я думаю, что все останется так же, как и прежде. Надо посмотреть в статистике, не сколько мы бросили, а сколько заблокировали бросков. Это самое важное для нашей сборной, для нашего коллектива. Вы посмотрите, как ребята ложатся под шайбу, сколько не долетело до наших ворот. Я считаю, это играет определенную роль. Каждый бросок, который мы наносим, все относятся к нему более ответственно. Настрой на Канаду такой же, как и на всех. Мы выходим только побеждать.

- В чем отличие игры на чемпионате мира от КХЛ и ВХЛ?

- Самое главное отличие от КХЛ, ВХЛ или другой лиги, в которой играют ребята - это наш флаг и герб. Там мы играем за клубы, а здесь играем за страну. Это самое главное отличие. Выступать за национальную сборную - это большая ответственность, которая лежит на каждом игроке. И эту ответственность все хотят оправдать, не подвести.

- Что вам сказали тренеры после второго периода, когда сборная Германии стала играть в давление и вынудила обороняться.

- Что сказал тренер? Это останется в раздевалке. Хорошо, что третий период у нас удался, благополучно удалось его закончить и выиграть. Паша Акользин здорово выбежал и забил прекрасный гол. Дотерпели последние минуты, играли пять на шесть. За минуту три блокировки. Это некий показатель того, что все играют как единое целое.

После четыре туров Казахстан с семью очками занимает четвертое место в группе, дающее право на место в плей-офф. Германия (9) сохранила лидерство в группе.

Мат против Канады, одержавшей накануне первую победу на ЧМ-2021, состоится 28 мая.

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Метки:
Сборная РК по хоккею ЧМ-2021 по хоккею Латвия Хоккей
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