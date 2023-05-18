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"Почему бы не сотворить сенсацию". Эксперт оценил шансы Казахстана после трех разгромов на ЧМ по хоккею

"Почему бы не сотворить сенсацию". Эксперт оценил шансы Казахстана после трех разгромов на ЧМ по хоккею
©iihf.com

Сборная Казахстана может побороться за выход в плей-офф чемпионата мира-2023 по хоккею. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил бывший государственный тренер Сергей Шавернев. Эксперт назвал главную проблему казахстанской команды и ее основной козырь.

Чемпионат мира проходит в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). На групповом этапе Казахстан провел четыре игры. В первой по буллитам была обыграна Норвегия (4:3), затем последовали поражения от Чехии (1:5), Швейцарии (0:5) и Канады (1:5).

"Ничего неожиданного не произошло. Мы уступили командам, которые выше нас уровнем. Главная проблема в том, что совершаем много ошибок. К тому же, у нас сильные первые два звена, а остальные уступают в мастерстве соперникам. Тем не менее, в матче с чехами два периода сражались на равных. Это говорит о том, что ребята могут показывать хорошую игру.

Впереди остались матчи с командами, которые мы можем обыграть. После разгромов нас опасаются не так сильно. В этом может быть дополнительный шанс. Я думаю, что и Латвию, и Словению победить нам по силам. Со Словакией будет сложнее, но если не допускать ошибок и реализовать свои шансы, то можно надеяться на позитивный исход.

Всегда нужно ставить перед собой самые высокие задачи. Почему бы не сотворить сенсацию и не запрыгнуть в плей-офф. Шансы сохраняются, а значит мы еще можем удивить хоккейный мир. Здесь все зависит от настроя ребят и везения. Главное сосредоточиться и победить в следующей игре", - отметил Шавернев.

Сейчас подопечные Галыма Мамбеталиева с двумя баллами занимают предпоследнюю, седьмую строчку. Следующую игру сборная Казахстана проведет со Словакией 19 мая. Начало - в 23:20 по времени Астаны.

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Метки:
Сборная РК по хоккею

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Чемпионат мира 2022/23 расписание игр

Сегодня

Венгрия Швеция 1:4
1 35 X 1.04 2 15
Чехия Словения 0:2

Трансляция на телеканалах:

Матч ТВ, Сегодня 19:15
1 1.09 X 19 2 11
Швейцария Словакия 23:20
1 1.39 X 0 2 2.9
Дания Германия 23:20
1 2.54 X 0 2 1.49

Завтра

Латвия Словения 19:20
Венгрия Финляндия 19:20
Австрия Германия 23:20

Трансляция на телеканалах:

Матч страна, 19 мая 23:15
Казахстан Словакия 23:20

Трансляция на телеканалах:

Qazsport, 19 мая 23:10

20 мая

США Дания 15:20

Трансляция на телеканалах:

Матч ТВ, 20 мая 15:15
Норвегия Чехия 15:20
Канада Швейцария 19:20
Австрия Финляндия 19:20
Швеция Франция 23:20
Казахстан Латвия 23:20

Трансляция на телеканалах:

Qazsport, 20 мая 23:10

21 мая

Словения Словакия 19:20
Германия Венгрия 19:20
США Франция 23:20
Чехия Швейцария 23:20

22 мая

Дания Швеция 19:20
Канада Норвегия 19:20
Казахстан Словения 23:20
Австрия Венгрия 23:20

23 мая

Германия Франция 15:20
Словакия Норвегия 15:20
Швеция США 19:20
Чехия Канада 19:20
1 1.92 X 3 2 4.59
Латвия Швейцария 23:20
Финляндия Дания 23:20

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