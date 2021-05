"Ощущения потрясающие". Рымарев - о самой крупной победе Казахстана на ЧМ по хоккею и борьбе за плей-офф

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Евгений Рымарев прокомментировал разгромную победу над Италией на чемпионате мира-2021 и рассказал о подготовке к матчу с Норвегией. Его слова приводит пресс-служба КФХ.

Подопечные Юрия Михайлиса выиграли у итальянцев со счетом 11:3. В той игре Рымарева забросил свою первую шайбу на турнире.

- Расскажи, как удалось забить?

- Получилась затяжная атака, немного покрутили, подержали шайбу, выдернули защитника, Александр Шин скинул мне, и я точно попал.

- Был сложный угол для броска.

- Вратарь сел, было время посмотреть и принять решение. Там осталось место для шайбы, я решил бросить.

