"Ощущения потрясающие". Рымарев - о самой крупной победе Казахстана на ЧМ по хоккею и борьбе за плей-офф

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Евгений Рымарев прокомментировал разгромную победу над Италией на чемпионате мира-2021 и рассказал о подготовке к матчу с Норвегией. Его слова приводит пресс-служба КФХ.

Подопечные Юрия Михайлиса выиграли у итальянцев со счетом 11:3. В той игре Рымарева забросил свою первую шайбу на турнире.

- Расскажи, как удалось забить?

- Получилась затяжная атака, немного покрутили, подержали шайбу, выдернули защитника, Александр Шин скинул мне, и я точно попал.

- Был сложный угол для броска.

- Вратарь сел, было время посмотреть и принять решение. Там осталось место для шайбы, я решил бросить.

- Какие ощущения сейчас у команды после нескольких побед на турнире? Впереди игра с Норвегией, победив которую вы выходите в плей-офф.

- Все отлично. Эмоций достаточно. Когда побеждаешь, они вдвойне более сильнее. Нужно выходить и показывать свою игру, чтобы выйти в плей-офф.

- Эта самая крупная победа в истории сборной Казахстана в элитном дивизионе. Какие ощущения?

- Ощущения потрясающие. Хорошо сыграла вся команда. Естественно, когда команда забивает столько шайб, не может быть плохого ощущения. Все классно. Но нужно готовиться к следующей игре.

- Тем не менее начало игры не задалось. В первом периоде заработали 6 минут штрафа. Связано ли это с ранним началом матча? Не восстановились после вчерашней игры?

- Скорее всего, ребята вчера играли матч, и было тяжеловато. По первым двум периодам там вообще не сказать, что был бы такой счет. Но все сложилось в нашу пользу, поэтому, в принципе, все рады и довольны.

- Команда сегодня забросила 5 шайб в большинстве. Розыгрыш лишнего - это, наверное, было лучшее?

- Да, это было лучшее.

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