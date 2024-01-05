Определился второй финалист МЧМ по хоккею

Сборная США обыграла Финляндию и вышла в финал молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швеции, сообщают Vesti.kz.

Встреча 1/2 финала турнира завершилась со счетом 3:2 в пользу американцев. Примечательно, что финны после первого периода выигрывали 2:0. Шайбы на счету Ойва Кескинина (2-я минута) и Расмуса Кумпулайнена (13-я).

Во втором периоде американцы выровняли положение. Здесь отличились Джимми Снуггеруд (33-я) и Уил Смит (38-я).

В третьем периоде победу сборной США принес Каттер Готье (57-я).

Таким образом, в матче за третье место встретятся команды Чехии и Финляндии, а в финале сыграют сборные Швеции и США. Встреча за бронзу состоится сегодня, 5 января, и начнется в 20:00 по времени Астаны. В ночь на 6 января состоится финал (начало в 00:30).

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