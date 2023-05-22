Определился победитель группы сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

Сборная Швейцарии обыграла Чехию в рамках группового этапа чемпионата мира-2023 по хоккею, проходящего в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), сообщают Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 4:2.
У победителей отличились Ромен Леффель (13-я минута), Андрес Амбюль (24-я, 29-я) и Таннер Ричард (56-я). У проигравших шайбы забросили Роман Червенка (7-я) и Доминик Кубалик (53-я).
Таким образом, швейцарцы набрали 18 очков и обеспечили себе первое место в группе В. Чешские хоккеисты с 13 баллами находятся на второй строчке.
Следующую игру Швейцария проведет с Латвией 23 мая, а Чехия в этот день встретится с Канадой.
Напомним, что казахстанцы с 4 очками располагаются на шестой позиции в этой группе, решив свою задачу по сохранению прописки в топ-дивизионе. Сегодня, 22 мая, подопечные Галыма Мамбеталиева проведут заключительный матч против Словении. Начало - в 23:20 по времени Астаны. Трансляция будет доступна здесь.
Смотри и ставь на Чемпионат Мира по Хоккею только в приложении Winline! Получай реально бесплатную ставку до 20 000 тенге без депозита и отыгрыша при регистрации!
|
Сегодня
|Дания
|Швеция
|19:20
|Канада
|Норвегия
|
19:20
Трансляция на телеканалах:
Матч ТВ, Сегодня 19:15
|Австрия
|Венгрия
|23:20
|Казахстан
|Словения
|
23:20
Трансляция на телеканалах:
Матч страна, Сегодня 23:15
Qazsport, Сегодня 23:10
|
Завтра
|Германия
|Франция
|
15:20
Трансляция на телеканалах:
Матч ТВ, 23 мая 15:15
|Словакия
|Норвегия
|15:20
|Швеция
|США
|
19:20
Трансляция на телеканалах:
Матч ТВ, 23 мая 19:15
|Чехия
|Канада
|
19:20
Трансляция на телеканалах:
Матч страна, 23 мая 19:15
|Финляндия
|Дания
|
23:20
Трансляция на телеканалах:
Матч ТВ, 23 мая 23:15
|Латвия
|Швейцария
|23:20
Реклама