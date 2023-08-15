Определилось расписание матчей сборной Казахстана на ЧМ-2024 по хоккею

Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала расписание матчей чемпионата мира-2024 в элитном дивизионе, где сыграет и сборная Казахстана, сообщают Vesti.kz.
Турнир пройдет с 10 по 26 мая в Чехии.
Казахстан попал в группу B, матчи которой состоятся в городе Острава. Соперниками команды станут Франция, Словакия, Латвия, Швеция, Германия, США и Польша.
Расписание матчей сборной Казахстана на ЧМ-2024:
11 мая. Франция - Казахстан
12 мая. Словакия - Казахстан
14 мая. Казахстан - Латвия
16 мая. Казахстан - Швеция
17 мая. Германия - Казахстан
19 мая. США - Казахстан
21 мая. Казахстан - Польша
В группе A, матчи которой пройдут в Праге, сыграют Финляндия, Канада, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия и Великобритания. Сборные России и Беларуси вновь пропустят мировое первенство.
Напомним, по итогам ЧМ-2023 сборная Казахстана под руководством Галыма Мамбеталиева сохранила прописку в топ-дивизионе.
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