Олейник разобрал поражение сборной Казахстана на ЧМ по хоккею, назвал ее главную проблему и сделал прогноз

Сборной Казахстана по хоккею будет очень сложно в ближайшем матче против Швейцарии. Такое мнение корреспонденту Vesti.kz высказал известный комментатор Александр Олейник. Он разобрал поражение от Чехии и высказался о дальнейших играх на чемпионате мира.

"Матч с чехами - три периода, три разных игровых отрезка. С разным настроением, честно говоря, смотрелось. Несмотря на то, что Чехия была фаворитом данной встречи и какие-то оправдания искать бессмысленно, но, как мне кажется, в третьем периоде сказался день отдыха, который у них был. А наша команда играла каждый день. Поэтому даже баллоны не помогли. Хотя, было видно, что сборная Казахстана хорошо готова физически.

Тяжелое начало, несмотря на то, что даже получили возможность сыграть в большинстве. Но потом вся игра начала переворачиваться после наших удалений уже. Судейство тоже вызвало ряд вопросов. Первое удаление, буллит, по ним можно задать вопросы. Провалили 0:2 начало, так же как и в матче с Норвегией. Но во втором периоде получаться стало гораздо больше. И тут заслуга не того, что чехи где-то сбавили обороты. Психологически сыграл тот фактор, что Шутов справился с буллитом. После этого сразу же через несколько смен наши забросили шайбу. Потом получился еще один ключевой момент с Михайлисом, когда вышел один на один и не переиграл вратаря. Сделай он счет 2:2, кто знает, как бы команды уходили на перерыв и что было бы в третьем периоде.

Провалили старт третьего периода. Потом пошли ошибки в дисциплине. Опять же, где-то свои моменты не забили. Но в целом я бы сказал, что эпизодами было очень неплохо. Я бы выделил четвертое звено - это Муратов - Мухаметов. Эта связка показывает стабильность. Вторую игру уже они - одни из лучших в составе. Еще бы выделил Алихана Омирбекова, который в своем возрасте на своем дебютном чемпионате мира показывает хорошую, временами даже зрелую игру, будто это уже второй или третий чемпионат мира, и это приятно смотреть.

Ну и по-прежнему главная проблема - это точка вбрасывания. Зачастую наша команда проигрывает здесь в одну калитку. От этого нет контроля шайбы, приходится ее отбирать, на это тоже тратятся силы. И вряд ли за чемпионат мира можно эту проблему решить.

Еще вопрос к тренерскому штабу - почему не меняют вратаря? Почему не дают возможность Бояркину показать себя. Конкуренция - это ведь еще одна мотивация для вратаря. Нагружать Шутова второй день подряд, по моему мнению, нецелесообразно. Такие игры как со сборной Чехии нужно давать играть всем. Да, Шутов играл весь плей-офф один, да, у него были матчи день через день, но я не сторонник такого. Сборная Чехии меняет вратаря через день, а мы грузим одного. Я этого не понимаю.

А далее получаются спаренные матчи против команд, которые играют в одном стиле. Что Швейцария, что Канада - очень быстрые, силовые, агрессивные команды. Поэтому придется очень тяжело. Швейцария старается играть в канадский хоккей в нотками европейского. Думаю, сборной Казахстана будет очень тяжело. Швейцария на старте показала, что очень сильна, готова, заряжена, ее победы на старте с убедительным счетом говорят о многом. Но все зависит от начала. Если наши хоккеисты справятся с началом, то дальше значительно веселее будет.

Следующие две игры станут серединой группового этапа. Третья, четвертая игра. Понятно, их невозможно провести в энергосберегающем режиме. Потому что команда на каждой игре старается по максимуму сделать вою работу. Тем более, на ЧМ поехали ребята, которые хотят доказать, что эта сборная сильна и без легионеров. Но хочется пожелать нашим игрокам, чтобы они просто были поаккуратнее, поберегли себя и без травм. Асетова мы уже потеряли, его не хватает в некоторых эпизодах", - сказал Олейник.

Напомним, сегодня, 16 мая, сборная Казахстана проведет третий матч на чемпионате мира по хоккею. Подопечные Галыма Мамбеталиева в рамках группы В, розыгрыш которой проходит в Риге (Латвия), сыграют с командой Швейцарии. Встреча начнется в 23:20 по времени Астаны.