Олейник оценил выступление сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею и назвал главную причину успеха

Известный казахстанский комментатор Александр Олейник прокомментировал выступление национальной сборной на чемпионате мира-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он назвал причины, по которым команде удалось досрочно сохранить прописку в топ-дивизионе.

"Было немного страшновато перед стартом чемпионата мира, потому что у нас было много дебютантов, много ребят, которые не имеют опыта. Фактически из старожил команды было человек пять. Поэтому было страшновато, справятся ли с давлением, справятся ли с волнением. Перед чемпионатом мира мы все думали, что у нас есть главная игра со Словенией, от которой многое зависело. Но при этом была мысль, что можно попробовать зацепиться с той же Норвегией в первом матче. Очень здорово, что ребята сумели со своей задачей справиться, не доводя все до последнего матча. Это было полезно для последней игры, потому что играли без груза ответственности.

Очень удобный был календарь для нашей сборной. Многие моменты как удивили, так и порадовали. Некоторые моменты заставили смотреть по-другому на ряд игроков.

За счет чего эта сборная справилась без легионеров и сохранила место? Я думаю, в первую очередь, за счет хорошей атмосферы в раздевалке. Все же оттуда фактически строится. Мы не раз видели примеры, когда вроде бы по именам сильная команда, а внутри нет понимания. А здесь мы видели, когда нам показывали в трансляциях раздевалку, классное настроение, классное взаимопонимание. Ну и, конечно же, нужно отметить самоотдачу хоккеистов. Мы все понимали еще перед чемпионатом мира, что по самоотдаче у этой сборной не будет никаких проблем. Потому что будут выкладываться абсолютно все", - сказал Олейник.

Напомним, на ЧМ-2023 в Риге (Латвия) сборная Казахстана набрала семь очков и заняла шестое место в группе В из восьми команд, сохранив прописку в топ-дивизионе.

Смотри и ставь на Чемпионат Мира по Хоккею только в приложении Winline! Получай реально бесплатную ставку до 20 000 тенге без депозита и отыгрыша при регистрации!