"Одна из самых невезучих сборных". Что нужно знать о следующем сопернике Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

Сегодня, 19 мая, сборной Казахстана предстоит сыграть со Словакией на чемпионате мира-2023 по хоккею, проходящем в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия). Сайт Шайба.kz более подробно рассказал об очередном сопернике, сообщают Vesti.kz.

Встреча начнется в 23:20 по времени Астаны. Трансляция будет доступна здесь.

Тренер

Возглавляет сборную Словакии 72-летний Крэйг Рэмзи. Честно говоря, уже тяжело представить этот коллектив без добродушного дедушки у руля.

Многоопытный канадский наставник вдохнул в словацкий хоккей новую жизнь. Сумел ужиться с ветеранами и не побоялся дать шанс молодым проспектам. И это сработало. Под руководством Крэйга Рэмзи словаки стали бронзовыми призерами Олимпийских игр.

Подобный результат заставил немного по-другому смотреть на Словакию. Теперь с этой сборной должен считаться каждый. Дедушка Крэйг и на этот чемпионат мира привез довольно молодую команду.

Вратари

За последний рубеж обороны в сборной Словакии на этом турнире отвечает пара вратарей - Самуэль Главай и Станислав Скорванек. Отметим, что оба кипера являются дебютантами в национальной команде.

21-летний Самуэль Главай неплохо смотрелся в братиславском "Словане", в результате чего доигрался до повышения и новый сезон начнет в Чехии. Перед чемпионатом мира он подписал контракт с клубом "Шкода Пльзень".

26-летний Станислав Скорванек стал одним из открытий минувшего первенства Словакии. Голкипер "Дуклы Михаловце" позволил своему клубу сотворить главную сенсацию местного чемпионата. Команда в четвертьфинале плей-офф сумела обыграть записного фаворита сезона - "Слован". Да и в полуфинале "лисы" уступили "Кошице" лишь в седьмом матче. Все это стало реально во многом благодаря первоклассной игре Станислава Скорванека. Примечательно, что до этого большую часть своей карьеры вратарь провел во второй по силе лиге Словакии.

Защитники

Оборона словаков держится на молодых и очень перспективных ребятах. Здесь, конечно, особняком стоит выделить 19-летнего Шимона Немеца. Защитник весь сезон отыграл в АХЛ за "Ютику Кометс", где был одним из ключевых игроков. С большой долей вероятности уже в ближайшем будущем мы увидим его в форме "Нью-Джерси Девилз" в НХЛ.

20-летний Самуэль Княжко в отличие от Шимона Немеца уже успел в этом сезоне дебютировать в НХЛ, отыграв пару матчей за "Коламбус", при этом преимущественно выступая в АХЛ за "Кливленд", за который отыграл 50 матчей. Это еще один перспективный и системообразующий игрок в рядах словаков.

Не обделен игровым временем на этом чемпионате мира и 23-летний защитник чешского клуба "Либерец" Михал Иван.

Также отметим и более опытных оборонцев Словакии - Марио Грмана из "Витковице", его одноклубника Патрика Коха и самого возрастного игрока из линии защиты 30-летнего Адама Яношика и "Млады Болеслав".

Нападающие

Перед матчем с Казахстаном словаки потеряли одного из лидеров своих атак Петера Цегларика. Но и без этого форварда атака соперников выглядит довольно неплохо. Здесь и опытный брат голкипера "Барыса" Юлиуса Гудачека - Либор Гудачек, экс-нападающий "Торпедо" и "Витязя" Марек Гривик, а также самый именитый игрок нынешней сборной Словакии Рихард Паник, успевший поиграть за целый ряд клубов Национальной хоккейной лиги.

Из молодых и перспективных отмечаем 23-летнего Милоша Келемена из "Аризоны", а также его ровесника Павола Регенду из системы "Анахайма".

Старт чемпионата мира

Словакия - одна из самых невезучих сборных на текущем турнире. Единственный матч, в котором подшефные Крэйга Рэмзи уступили по всем статьям, состоялся вчера. Что ни говори, а швейцарцы по игре были на голову сильнее словаков.

В остальных же матчах фактор отсутствия фортуны сказался на результатах нашего предстоящего соперника. Словаки довольно слабо смотрятся в двух аспектах игры - реализации создаваемых моментов, а их немало в каждой игре, и надежности в обороне. В остальном сборная Словакии очень даже ничего.

История встреч

Началось взаимоотношение команд со знаменитого матча сборной Казахстана в Нагано. 10 февраля 1998 года еще долго будут помнить любители хоккея нашей страны. В особенности третий период того поединка. Шайбы братьев Корешковых, Михаила Бородулина и Константина Шафранова позволили казахстанцам одержать сенсационную победу над Словакией со счетом 4:3.

В 2005 году соперники встретились в рамках чемпионата мира. Бомбовый состав словаков оказался сильнее - 3:1. У команды Казахстана отличился еще совсем юный на тот момент Андрей Огородников.

В 2006 году соперники встречались дважды - в феврале в рамках Олимпийских игр в Турине и в мае на чемпионате мира в Риге. На Олимпиаде мы уступили - 1:2. В той встрече отличился Евгений Корешков. На мировом первенстве победа также осталась за Словакией - 6:0.

На чемпионате мира 2010 года в матче Казахстан - Словакия снова был зафиксирован победный для соперника счет - 5:1. Автором единственного гола в составе казахстанцев в той игре стал Дмитрий Дударев.

9 мая 2012 года команды вновь встретились в элитном дивизионе первенства мира. Увы, снова поражение наших парней - 2:4. Заброшенными шайбами у команды Казахстана отметились Евгений Рымарев и Константин Пушкарев.

Почти год назад команды провели между собой предыдущий очный матч. На прошлом чемпионате мира Казахстан и Словакия дали самую настоящую зарубу, в которой сильнее вновь были словаки - 4:3. Заброшенные шайбы у казахстанцев в активе Дмитрия Шевченко и Кирилла Панюкова, который оформил дубль.

Многие специалисты не торопятся с выводами относительно предстоящей игры, аккуратно называют Словакию фаворитом противостояния, и при этом намекая, что сборная Казахстана в состоянии преподнести сюрприз. А мы и не против!

Напомним, словацкие хоккеисты, набрав четыре очка, занимают пятое место в таблице, подопечные Галыма Мамбеталиева, имея в своем активе 2 балла, находятся на предпоследней, седьмой строчке.