Обидчик Казахстана потерпел первое поражение на ЧМ-2023 по хоккею

Сборная Канады проиграла Швейцарии со счетом 2:3 в рамках группового этапа чемпионата мира-2023 по хоккею, проходящего в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), сообщают Vesti.kz.
В составе канадцев отличились Тайлер Тоффоли (30-я минута) и Майкл Каркон (57-я). У швейцарцев голы забивали Нико Хишер (34-я), Дарио Симион (37-я) и Андрес Амбюль (53-я).
Таким образом, "кленовые листья" потерпели первое поражение на турнире, расположившись с 11 очками на третьем месте. Швейцарцы (15) одержали пятую победу подряд и вернули себе лидерство в группе B.
Напомним, что ранее Казахстан уступил Швейцарии (0:5) и Канаде (1:5).
В плей-офф выйдут четыре лучшие команды, а последняя покинет топ-дивизион.
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