"Нет смысла вспоминать этот матч". Лучший хоккеист сборной Казахстана - о поражении от Норвегии и выступлении на ЧМ по хоккею

Форвард сборной Казахстана по хоккею Никита Михайлис дал интервью "Шайбе.kz", в котором поделился впечатлениями от выступления на чемпионате мира-2021 в Риге, а также прокомментировал поражение от Норвегии в решающем матче.

В семи матчах игрок набрал пять (3+2) очков, разделив звание лучшего снайпера с партнером по команде Романом Старченко (3+4). Оргкомитет ЧМ-2021 признал Михайлиса одним из лучших игроков в составе сборной Казахстана.

- В целом какие впечатления остались от чемпионата мира? С какими эмоциями возвращаешься домой?

- Впечатления только позитивные. У нас была хорошая команда, был очень дружный коллектив. Эмоции только положительные. Сейчас все ребята разъехались по разным командам, но такой коллектив, который у нас сложился, уже не разрушить. Думаю, с каждым годом мы будем расти и подниматься все выше и выше.

- Всех интересует, что же случилось в матче с Норвегией? Ответственность давила или в чем причина?

- Это хоккей, это игра. Любая команда может выиграть. Так получилось.

- Невезение?

- Много факторов. Сейчас все их не перечислишь. Этот матч уже в прошлом, нет смысла его вспоминать.

- Следующий чемпионат мира пройдет в Финляндии. Как думаешь, какой будет команда через год? Сможем выступить еще лучше?

- До следующего чемпионата мира надо еще дожить. Все в наших руках. Думаю, все будут рады вновь приехать в сборную и показать еще лучше результат. Будем ждать следующего года, а там уже посмотрим.

- Это был твой первый чемпионат мира в элитном дивизионе. Что можешь сказать об атмосфере, уровне соперников и т.д.?

- Большая проблема в том, что не было болельщиков. Чемпионат мира - это все-таки праздник хоккея в первую очередь для болельщиков, а их не было. Пустые трибуны, отсутствие фан-зон. А так в целом все прошло хорошо. Уровень всех команд был очень высокий.

Напомним, сборная Казахстана проиграла Норвегии (1:3) в заключительном матче группового этапа ЧМ-2021 и не смогла впервые в истории выйти в плей-офф турнира. В итоге подопечные Юрия Михайлиса заняли пятое место в группе.

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