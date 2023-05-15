Неожиданным результатом завершился матч соперников сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

На чемпионате мира по хоккею состоялся матч между сборными Словакии и Канады, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч группы B в Риге (Латвия) завершился победой канадцев по буллитам. В основное время команды обменялись голами в первом периоде. На восьмой минуте Джейк Нейборс открыл счет, а на 17-й Петер Цегларик восстановил равновесие.

Победу "кленовым листьям" в серии послематчевых буллитов принес Джек Куинн.

Канада, набрав восемь очков, лидирует в группе. В двух стартовых матчах канадцы обыграли Латвию (6:0) и Словению (5:2).

У Словакии четыре балла и четвертое место. Эта команда уступила Чехии - 2:3 и одолела Латвию - 2:1.

17 мая сборная Казахстана сыграет с Канадой, а 19-го числа команда Галыма Мамбеталиева проведет матч против Словакии. Казахстан, обыгравший на старте по буллитам Норвегию (4:3) и уступивший Чехии (1:5), набрал два балла. Команда идет на пятом месте в группе.

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