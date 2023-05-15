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Новости спорта Сборные (хоккей)
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Неожиданным результатом завершился матч соперников сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

Неожиданным результатом завершился матч соперников сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
©Iihf.com

На чемпионате мира по хоккею состоялся матч между сборными Словакии и Канады, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч группы B в Риге (Латвия) завершился победой канадцев по буллитам. В основное время команды обменялись голами в первом периоде. На восьмой минуте Джейк Нейборс открыл счет, а на 17-й Петер Цегларик восстановил равновесие.

Победу "кленовым листьям" в серии послематчевых буллитов принес Джек Куинн.

Канада, набрав восемь очков, лидирует в группе. В двух стартовых матчах канадцы обыграли Латвию (6:0) и Словению (5:2).

У Словакии четыре балла и четвертое место. Эта команда уступила Чехии - 2:3 и одолела Латвию - 2:1.

17 мая сборная Казахстана сыграет с Канадой, а 19-го числа команда Галыма Мамбеталиева проведет матч против Словакии. Казахстан, обыгравший на старте по буллитам Норвегию (4:3) и уступивший Чехии (1:5), набрал два балла. Команда идет на пятом месте в группе.

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Метки:
Сборная РК по хоккею

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Чемпионат мира 2022/23 расписание игр

Сегодня

Дания Австрия 19:20
1 1.39 X 0 2 3.05
Словения Норвегия 19:20

Трансляция на телеканалах:

Матч ТВ, Сегодня 19:15
1 3.7 X 1.83 2 4.3
Швейцария Казахстан 23:20

Трансляция на телеканалах:

Qazsport, Сегодня 23:10
1 1.06 X 0 2 9
Франция Венгрия 23:20
1 1.55 X 5 2 4.9

Завтра

Латвия Норвегия 19:20
1 1.49 X 0 2 2.65
США Австрия 19:20

Трансляция на телеканалах:

Матч ТВ, 17 мая 19:15
1 1.1 X 21 2 11
Финляндия Франция 23:20

Трансляция на телеканалах:

Матч страна, 17 мая 23:15
1 1.07 X 30 2 11
Канада Казахстан 23:20

Трансляция на телеканалах:

Матч ТВ, 18 мая 13:25
Qazsport, 17 мая 23:10
1 1.06 X 28 2 13

18 мая

Чехия Словения 19:20

Трансляция на телеканалах:

Матч ТВ, 18 мая 19:15
1 1.09 X 19 2 11
Венгрия Швеция 19:20
1 35 X 1.04 2 15
Швейцария Словакия 23:20
1 1.39 X 0 2 2.9
Дания Германия 23:20
1 2.54 X 0 2 1.49

19 мая

Латвия Словения 19:20
Венгрия Финляндия 19:20
Казахстан Словакия 23:20

Трансляция на телеканалах:

Qazsport, 19 мая 23:10
Австрия Германия 23:20

Трансляция на телеканалах:

Матч страна, 19 мая 23:15

20 мая

Норвегия Чехия 15:20
США Дания 15:20

Трансляция на телеканалах:

Матч ТВ, 20 мая 15:15
Канада Швейцария 19:20
Австрия Финляндия 19:20
Швеция Франция 23:20
Казахстан Латвия 23:20

Трансляция на телеканалах:

Qazsport, 20 мая 23:10

21 мая

Словения Словакия 19:20
Германия Венгрия 19:20
США Франция 23:20
Чехия Швейцария 23:20

22 мая

Канада Норвегия 19:20
Дания Швеция 19:20
Австрия Венгрия 23:20
Казахстан Словения 23:20

23 мая

Словакия Норвегия 15:20
Германия Франция 15:20
Чехия Канада 19:20
1 1.92 X 3 2 4.59
Швеция США 19:20
Финляндия Дания 23:20
Латвия Швейцария 23:20

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