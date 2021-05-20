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Названа причина побега вратаря "Барыса" из сборной Казахстана

Игрок покинул команду перед ЧМ-2021.

Названа причина побега вратаря "Барыса" из сборной Казахстана
Хенрик Карлссон. Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
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Вратарь Хенрик Карлссон не захотел выступать за сборную Казахстана по хоккею на чемпионате мира-2021 в Риге, так как не смог договориться с "Барысом" о новом контракте, сообщает "Шайба" со ссылкой на официальный сайт IIHF.

"Натурализованный шведский вратарь сборной Казахстана Хенрик Карлссон не будет участвовать на чемпионате мира в этом году. 37-летний хоккеист не смог договориться с "Барысом" о продлении соглашения после пяти сезонов в Астане. Он не хочет рисковать получить травму, пока ищет новый контракт в другом месте", - пишет обозреватель Энди Поттс.

13 мая пресс-служба КФХ сообщила, что Карлссон покинул расположение сборной Казахстана по семейным обстоятельствам. Позже появилась информация, что голкиперу не понравились условия нового контракта от "Барыса". На следующий же день клуб объявил об уходе голкипера.

При этом Карлссон готовился к чемпионату мира вместе со всей командой с начала учебно-тренировочных сборов в Астане. Затем команда отправилась в Ригу и готовилась к контрольным матчам с Беларусью. Вратарь улетел домой прямо перед игрой.

Добавим, что вместо Карлссона в сборную был вызван вратарь "Темиртау" Демид Еремеев.

Сам чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Сборная РК по хоккею Хоккей ЧМ-2021 по хоккею

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