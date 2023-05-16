Назван единственный шанс Казахстана в матче со Швейцарией на ЧМ по хоккею

Обозреватель портала sportskeeda.com Арнаб Мондал сделал корреспонденту Vesti.kz прогноз на матч чемпионата мира по хоккею между Казахстаном и Швейцарией. В ходе беседы эксперт озвучил главную цель казахстанцев на соревновании.
Сегодня, 16 мая, сборная Казахстана проведет третий матч на чемпионате мира по хоккею. Подопечные Галыма Мамбеталиева в рамках группы В, розыгрыш которой проходит в Риге (Латвия), сыграют с командой Швейцарии. Встреча начнется в 23:20 по времени Астаны.
"Казахстан встречался со Швейцарией несколько раз и в большинстве случаев оказывался в роли проигравшего. На этот раз шансы еще ниже. Казахстан лишился ряда лидеров перед турниром, но сумел удивить в матче с Норвегией. Тем не менее, уровень мастерства швейцарцев слишком высок, чтобы казахстанцы могли противопоставить ему что-либо. Очевидно, что любой результат кроме победы швейцарцев в основное время будет сенсацией. Швейцария является фаворитом, а Казахстан явным аутсайдером.
Иной исход может произойти только в случае недостаточно компетентной игры со стороны фаворитов и сумасшедшего настроя казахстанской команды, а также солидной доли везения", - отметил Мондал.
В предыдущих матчах казахстанцы по буллитам обыграли Норвегию (4:3), а затем уступили Чехии (1:5). В свою очередь, швейцарцы разгромили Словению (7:0) и Норвегию (3:0)
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