Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Сборные (хоккей)
Сегодня 19:30
 

Назначен капитан сборной Казахстана перед ЧМ по хоккею

  Комментарии

Поделиться
©icehockey.kz

Нападающий Роман Старченко назначен капитаном сборной Казахстана по хоккею на УТС в Минске, передают Vesti.kz со ссылкой на Шайба.kz.

Поделиться

Его ассистентами стали Алихан Асетов и Кирилл Савицкий.

Ранее тренерский штаб сборной Казахстана представил расширенный состав на выездной УТС. В Минске команда продолжит подготовку к чемпионату мира в группе "А" первого дивизиона. Турнир состоится в польском городе Сосновец со 2 по 8 мая. За выход в элиту сборная Казахстана будет бороться с Францией, Украиной, Польшей, Японией и Литвой.

Расписание матчей сборной Казахстана:

• 2 мая. 19:00. Литва - Казахстан;
• 3 мая. 15:30. Казахстан - Япония;
• 5 мая. 22:30. Казахстан - Польша;
• 7 мая. 19:00. Украина - Казахстан;
• 8 мая. 15:30. Казахстан - Франция.

Чемпионат мира 2025/26. Женщины. Дивизион I группа В   •   Испания, Пучсерда   •   Круговой турнир, женщины
18 апреля 19:30   •   не начат
Великобритания
Великобритания
- : -
Казахстан
Казахстан
Кто победит в основное время?
Великобритания
Ничья
Казахстан
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!