Нападающий сборной Казахстана оформил хет-трик Горди Хоу на чемпионате мира по хоккею

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Кертис Волк оформил хет-трик Горди Хоу в матче группового этапа чемпионата мира-2021 против Италии (11:3) в элитном дивизионе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

28-летний форвард сделал результативную передачу (три за матч), поучаствовал в драке и забросил шайбу.

