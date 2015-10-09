Сборные (хоккей)
Сегодня 12:17
 

Нападающий из Канады получил вызов в сборную Казахстана на ЧМ по хоккею

Нападающий из Канады получил вызов в сборную Казахстана на ЧМ по хоккею Корней Корнеев. Фото: ©ХК "Викториавилл Тайгерз"

Нападающий Корней Корнеев получил вызов в сборную Казахстана по хоккею для подготовки к чемпионату мира, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Шайба.kz".

Сезон 18-летний форвард начинал в "Шикутими Сагененс", а сейчас выступает за "Викториавилл Тайгерз" в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL).

Корнеев набрал 35 (11+22) баллов в 49 матчах регулярного чемпионата, в 4 матчах плей-офф он отметился тремя результативными передачами.

Чемпионат мира в группе "А" первого дивизиона пройдёт в польском городе Сосновец со 2 по 8 мая. За выход в элиту сборная Казахстана сыграет с Францией, Украиной, Польшей, Японией и Литвой.

Кто такой Корней Корнеев

Корней Корнеев - воспитанник алматинской школы "Стрижи". Ранее играл за "Авангард U18".

Стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в дивизионе IA, набрав 12 (6+6) очков.

