"Наконец-то в сборной будут играть именно наши ребята". Казахстанский хоккеист высказался о натурализации

Казахстанский хоккеист Мадияр Ибрайбеков высказался о натурализации игроков в национальную сборную, сообщают Vesti.kz. Он написал пост в своем Instagram, вспомнив и о своих выступлениях за главную команду страны.

Напомним, ранее появилась информация, что ряд хоккеистов сборной откажутся от казахстанского гражданства и не выступят на мировом первенстве, которое пройдет в мае в Латвии и Финляндии.

"Так вот в преддверии ЧМ по хоккею, где будет играть сборная Казахстана, решил вспомнить, что я тоже когда-то играл за сборную.

Юниорка, молодежка, евротуры, отбор на Олимпиаду, Универсада, Азиада, почти сыграл в топ дивизионе на ЧМ в Москве, но не удалось... Но потом все-таки сыграл за основу на ЧМ в первом дивизионе и еще много всяких сборов и так далее.

Мне всегда нравилось играть за сборную, всегда испытываешь вдохновение от этого… Это было прекрасное время. Сейчас кажется, это было так давно, хотя вроде вот только все начиналось.

Я желаю победы нашим парням на ЧМ! Наконец-то в сборной будут играть именно наши ребята, а это уже успех для всего Казахстана!" - написал Ибрайбеков.

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