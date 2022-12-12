Мощным камбэком завершился матч сборной Казахстана на МЧМ по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею провела второй матч на молодежном чемпионате мира в Норвегии в группе А первого дивизиона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во встрече с командой Венгрии подопечные Александра Истомина одержали волевую победу со счетом 3:2.

Венгры во втором периоде обеспечили себе ощутимый задел, забросив две шайбы. На это казахстанцы ответили тремя голами в течение семи минут в заключительном периоде. На 43-й минуте отличился Динмухамед Кайыржан. Спустя две минуты счет сравнял Даниил Цыбин, а на 50-й минуте Кайыржан принес Казахстану победу.

Следующий матч сборная Казахстана проведет против Дании. Также у нашей сборной впереди встречи со Словакией и хозяевами льда норвежцами.

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