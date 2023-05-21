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Новости спорта Сборные (хоккей)
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Михайлис стал лучшим игроком сборной Казахстана в матче против Латвии на ЧМ

Михайлис стал лучшим игроком сборной Казахстана в матче против Латвии на ЧМ
©shaiba.kz

27-летний нападающий Никита Михайлис был признан лучшим игроком сборной Казахстана в матче против Латвии на групповом этапе чемпионата мира-2023 по хоккею, передает "Шайба.kz". Розыгрыш группы В проходит в Риге (Латвия).

Подопечные Галыма Мамбеталиева проиграли в этой встрече со счетом 0:7.

Михайлис провел на льду почти 15 минут и и нанес один бросок по воротам соперника.

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Метки:
Михайлис Никита Сборная РК по хоккею ЧМ-2023 по хоккею Хоккей Латвия

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