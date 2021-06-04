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"Мертвый опоссум, вышедший в плей-офф благодаря Казахстану". В России назвали кошмаром вылет с ЧМ по хоккею

"Кленовые листья" совершили в этом матче камбэк.

"Мертвый опоссум, вышедший в плей-офф благодаря Казахстану". В России назвали кошмаром вылет с ЧМ по хоккею
Фото: iihf.com©
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
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Российский хоккейный журналист Павел Лысенков возмутился поражению сборной его страны от Канады в четвертьфинале чемпионата мира-2021 по хоккею, сообщают Vesti.kz. В своем аккаунте в Instagram он назвал результат матча кошмаром, отметив, что "кленовые листья" вышли в плей-офф благодаря Казахстану. 

Напомним, что в матче 1/4-й Канада, проигрывая по ходу встречи, совершила камбэк и выбила Россию из турнира. В итоге все полуфинальные пары составили команды из группы В, в которой выступала сборная Казахстана.

"Начну с главного. В эфире "Матч ТВ" перед четвертьфиналом Россия - Канада я назвал нашего соперника "мертвым опоссумом". Позвольте объясниться.

Это не оскорбление. Я же не сказал, что Канада - мертвая команда по игре. Но опоссум - зверек, который известен тем, что в случае опасности прикидывается мертвым. Однако если ты подойдешь к нему, чтобы пнуть ногой или потрогать палкой, он может прыгнуть и укусить.

Это такое крылатое выражение - "мертвый опоссум". И я считаю, оно хорошо подходит к сборной Канады на этом турнире. "Кленовые листья" проиграли первые три матча на групповом этапе. Они попали в плей-офф чудом, потому что Казахстан не победил Норвегию, потому что Латвия не забила второй гол немцам в основное время.
И если мы привыкли видеть Канаду как грозного гризли, разрывающего всех в группе, то на этом чемпионате мира все было не так.

Это был "мертвый опоссум". Сборная, где почти нет звезд. Но выделяется первое звено, в котором играют Эндрю Мэнджапани ("Калгари") - Адам Хенрик ("Анахайм") - Коннор Браун ("Оттава"). Они в семи матчах набрали 27 (10+17) очков.

Мэнджапани прилетел на чемпионат мира одним рейсом из Калгари вместе с Никитой Нестеровым. Наш защитник даже выкладывал в сторис Instagram, как они сидели в аэропорту. И вот Мэнджапани набрал 8 (4+4) очков в четырех матчах при полезности "+4", а Канада с ним набрала десять очков, которые позволили выйти в плей-офф. То есть этот парень изменил для "Кленовых листьев" очень многое. И в овертайме он сейчас для Канады все решил.

Россия проиграла реально десятому составу "кленовых листьев". Это просто кошмар", - написал эксперт.

 

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Метки:
ЧМ-2021 по хоккею Латвия Хоккей Сборная РК по хоккею Сборная России по хоккею Канада

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